2019-12-08T19:46:22+03:00
Спорт

Новый тренер «Автодора» начал с победы

Саратовская команда смогла выиграть на выезде у «Локомотива-Кубани»
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Саратовский баскетбольный «Автодор» 8 декабря вырвал победу в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Нервная игра завершилась со счетом 76:74 – команды до последнего пытались выйти вперед. За одну секунду до конца игры Маркел Старкс забил дальний бросок и вывел вперед «Автодор».

Саратовскую команду на этот матч вывел новый главный тренер – серб Предраг Крунич, котрый сменил на этом посту Евгения Пашутина.

Самым результативным в этом матче в команде Предрага Крунича стал Элджин Кук (22+7 подборов).

Следующая игра для «Автодора» пройдет 14 декабря в родных стенах против «Нижнего Новгорода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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