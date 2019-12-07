2019-12-07T10:10:11+03:00
Общество

В Заводском районе вновь не будет воды

Опубликованы адреса подвоза цистерн
Екатерина Семенова
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Жители Заводского района Саратова по-прежнему обходятся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», обнаружен очередной поврежденный участок на водоводе.

В связи с этим, ориентировочно до полуночи, не будет воды в домах на Крымских улице, тупике и проезде, а также проспекте Энтузиастов.

Воду будут подвозить с 12:30 в цистернах на Крымскую, 7, оттуда на Крымский проезд, 10 и на проспект Энтузиастов, 60.

Руководство концессии рассматривает возможность замены участка трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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