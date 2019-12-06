2019-12-06T15:16:17+03:00
Общество

Отключена вода в Заводском и Ленинском районах

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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Дома в Заводском и Ленинском районах Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных коммуникациях.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на Крымской, Крымских тупике и проезде, а также проспекте Энтузиастов. Кроме того – на Перспективной и Электронной.

Примечательно, что эти же улицы в Заводском сегодня уже оставались без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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