Отключена вода в Заводском и Ленинском районах
Ведутся работы на коммуникациях
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Дома в Заводском и Ленинском районах Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных коммуникациях.
Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах на Крымской, Крымских тупике и проезде, а также проспекте Энтузиастов. Кроме того – на Перспективной и Электронной.
Примечательно, что эти же улицы в Заводском сегодня уже оставались без воды.
ИСТОЧНИК KP.RU