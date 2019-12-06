В Балаково 27-летний мужчина выпал из окна 8 этажа и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-06T20:16:38+03:00

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Из многоэтажного дома №55 на Саратовском шоссе в Балаково выпал мужчина. Он упал из окна 8 этажа и разбился насмерть.

Личность погибшего уже установлена – гражданин Б. 27 лет, ранее, по предварительным данным, состоял на учете у нарколога.

Следователи СКР проводят проверку, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Сегодня в Саратове произошел аналогичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU