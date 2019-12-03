В Саратовской области стартовал прием заявлений на компенсацию обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-03T12:02:14+03:00

Наш регион стал первым среди семи по России

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Сегодня, 3 декабря, в Саратовской области начался прием заявлений от дольщиков на выплату компенсаций по проблемным домам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ДОМ.РФ, это касается объектов, по которым Наблюдательный совет принял соответствующее решение.

Саратовская область стала первым регионом, где начали принимать заявления. До конца декабря это охватит Ивановскую, Пензенскую, Орловскую, Ленинградскую области, Красноярский край и Республику Саха. Участники долевого строительства в 30 домах получат возмещение. Это более 5,4 тыс. человек. Финансирование составит около 10 млрд рублей из средств федерального, регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Для подачи заявления можно предварительно записаться на сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства — фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.

Необходимы следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность,

- ИНН,

- выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика с учетом стоимости жилья на первичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU