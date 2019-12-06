2019-12-06T15:20:19+03:00
Общество

Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин не дожидаясь проектирования аэропорта в Балаково начнет заниматься поиском финансирования

- Сегодня Володин снова вернулся к вопросам, важным для жителей Балаково. Это создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, строительство объектов соцсферы. И конечно не забыл о реализации идеи всех жителей о строительстве аэропорта Балаково.

Понимая, что проектирование займет время, он, не дожидаясь этого, начнет пробивать финансирование. А жителей просит дать предложение по названию будущего аэропорта, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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