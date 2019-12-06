Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин не дожидаясь проектирования аэропорта в Балаково начнет заниматься поиском финансирования
- Сегодня Володин снова вернулся к вопросам, важным для жителей Балаково. Это создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, строительство объектов соцсферы. И конечно не забыл о реализации идеи всех жителей о строительстве аэропорта Балаково.
Понимая, что проектирование займет время, он, не дожидаясь этого, начнет пробивать финансирование. А жителей просит дать предложение по названию будущего аэропорта, — пишет Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU