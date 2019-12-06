Володин анонсировал строительство нового аэропорта в Балакове

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-06T12:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках визита председателя Госдумы РФ в Саратовскую область Вячеслав Володин посетил предприятие по производству компонентов гидротурбин и АО «Металлургический Завод Балаково».

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», Володин в ходе посещения Балакова сообщил о планах по строительству нового аэропорта в этом городе. Работы развернутся уже в следующем году на месте недействующего старого аэропорта.

- Я — местный! Летать в Балаково надо. Пусть будет свой аэропорт. Кстати, это тоже рабочие места и уже другой уровень престижа города. Уже сегодня посмотрим взлетную полосу, ее надо будет сделать по новому, по новым стандартам, — передает слова председателя Госдумы корреспондент «КП-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU