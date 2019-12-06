2019-12-06T12:46:45+03:00
Происшествия

В Балакове убившего отца шваброй с проводами парня хотят отправить в психбольницу

Психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что молодой человек не мог осознавать опасность своих действий
Ольга Симонова
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В Балакове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве отца шваброй с проводами.

- Следствие считает, что 19 сентября парень в квартире сделал самодельное устройство и ударил 70-летнего отца током. Мужчина скончался на месте. Тело погибшего нашла его жена, которая вызвала «скорую» и полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Молодого человека отправили под стражу. Во время расследования ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая заключила, что парень не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства.

Следователи направили дело в суд, чтобы он отправил обвиняемого на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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