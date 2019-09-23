В Балакове парень убил отца шваброй с проводами

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-23T10:15:08+03:00

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В Балакове парень убил отца сконструированным электрическим прибором. Трагедия произошла утром 19 сентября.

- По версии следствия, 22-летний житель Балакова, находясь в квартире со своим 70-летним отцом, используя самодельное устройство, нанес ему удар электрическим током. От полученного воздействия пожилой мужчина скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало поражение электрическим током

Тело мужчины обнаружила вернувшаяся домой супруга погибшего, которая вызвала «скорую помощь» и полицию. По данным «КП-Саратов», молодой человек, который ранее не был замечен в неадекватных поступках и не числился на учете у психиатра, решил опробовать свое «изобретение» на спящем отце. Конструкция «прибора» состояла из швабры, проводов и антимоскитной сетки с электропроводами и вилкой для подключения в сеть. Подключив свое изделие к розетке, парень положил конструкцию на лицо спящему отцу. На теле погибшего остались следы от электропроводов.

Следователями СК 22-летний молодой человек задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сейчас проводятся следственные действия. Сотрудники регионального СУ СКР пытаются установить мотивы поступка молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU