ООО «КВС» приглашает жителей домов «УК Сфера» за перерасчетами

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-06T11:40:58+03:00

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Жители домов, находящиеся в обслуживании ООО «УК Сфера», могут обратиться по вопросам произведенных начислений и перерасчетов к специалистам ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Сотрудники ООО «КВС» будут осуществлять прием 09, 10, 12, 16, 17, 19 декабря с 09:00 до 15:00 часов в офисе ООО «УК Сфера» (улица Братьев Никитиных, 16).

Если потребуется перерасчет, кроме заявления, надо будет представить копии соответствующих документов:

- подтверждающий право на собственность (свидетельство или выписка из ЕГРН);

- паспорт на индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, установленные в квартире;

- справка о количестве зарегистрированных граждан в квартире;

- последняя квитанция на оплату счета за ЖКУ;

- сведения о последних переданных в УК показаниях приборов учета.

Телефоны для справок: 24-65-00 доб. 2344, 2511, 2286.

ИСТОЧНИК KP.RU