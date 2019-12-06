ООО «КВС» приглашает жителей домов «УК Сфера» за перерасчетами
Жители домов, находящиеся в обслуживании ООО «УК Сфера», могут обратиться по вопросам произведенных начислений и перерасчетов к специалистам ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Сотрудники ООО «КВС» будут осуществлять прием 09, 10, 12, 16, 17, 19 декабря с 09:00 до 15:00 часов в офисе ООО «УК Сфера» (улица Братьев Никитиных, 16).
Если потребуется перерасчет, кроме заявления, надо будет представить копии соответствующих документов:
- подтверждающий право на собственность (свидетельство или выписка из ЕГРН);
- паспорт на индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, установленные в квартире;
- справка о количестве зарегистрированных граждан в квартире;
- последняя квитанция на оплату счета за ЖКУ;
- сведения о последних переданных в УК показаниях приборов учета.
Телефоны для справок: 24-65-00 доб. 2344, 2511, 2286.
ИСТОЧНИК KP.RU