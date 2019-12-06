2019-12-06T11:04:36+03:00
Происшествия

Двоим полицейских-изуверам из Саратова продлили арест на два месяца

Мужчин подозревают в пытках задержанного утюгом
Ольга Симонова
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Двоим полицейских из Саратова, Романам Краснюку и Борзекову, которых обвиняют в пытках задержанного утюгом, продлили срок ареста на два месяца — до 7 февраля 2020 года. Уголовное дело в отношении них возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия.

Заседание суда прошло вчера, 5 декабря.

Их сослуживцу Алексею Стулину также продлили арест до 7 февраля, но заседание состоялось раньше, 4 декабря.

Напомним, троих полицейских обвиняют в том, что они в отделе на Большой Садовой, 158 избили задержанного, которого подозревали в краже, но он не признавался. Позже правоохранители начали пытать его утюгом, и мужчина сказал все, что от него хотели услышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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