Володин о жилой застройке в Саратове: Позволяем в карман чей-то отправлять бюджетные средства

5 Дек. 21:31 2019-12-05T21:31:00+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ, в интервью саратовскому областному ТВ предложил местным региональным властям пересмотреть договора о застройке территории в 11 микрорайоне. Там не предусмотрено ни школ, ни больниц, ни детсадов. А у региона на их строительство нет средств. "Просто позволяем в карман чей-то отправлять бюджетные средства, и это вопрос к правоохранительным органам", - сделал выводл спикер Госдумы.

— Комплексная застройка микрорайонов должна быть повсеместной. Все проблемы, с которыми мы сталкивались и при строительстве школы «Аврора» в 7-ом микрорайоне, и в ситуации в микрорайоне «Звезда», и такая же ситуация на САЗе в Саратове, вызваны только одним: землю отдали, но при этом обязательства по строительству школы, садика и больницы не определили. За кем они? За застройщиком, за муниципалитетом, за областью? Правильно было бы всё-таки, в конце концов, начинать продавать землю через аукцион. Это будет прозрачно, открыто, и граждане будут понимать, сколько стоит земля, какой доход она принесла городу. На эти средства можно построить школу, больницу, садик или нет, необходимо добавлять за счёт бюджета? Сейчас всё — тайна за семью печатями. Потому разбираюсь в ситуации с застройкой 11-го микрорайона в Солнечном-2. Как оказалось, это договор между структурами правительства Саратовской области и застройщиком, который обязуется построить 234 тысячи квадратных метров. Область же, со своей стороны, берет обязательства подвести коммуникации к этим домам. И на это уходит 5% от объема жилья, которое застройщик передает правительственным структурам. И вторые 5% область забирает под компенсации жильем обманутым дольщикам и так далее. В этом жилом массиве на 234 тысячи квадратных метров жилья нет ни садика, ни школы, ни поликлиники. А то жильё, которое возвращается области, это всего где-то 5% — плюс-минус сто с небольшим квартир. Это 200-250 млн рублей в денежном выражении. А что мы теряем? Мы теряем школу на 1100 мест — это более 800 млн, мы теряем садик, который будет стоить порядка 120-140 млн, и мы теряем поликлинику, которая будет стоить порядка 700 млн.

— Полтора миллиарда.

— Полтора миллиарда. Вопрос: зачем подписывать такое соглашение? Но самое главное, даже те 5% жилья, которые область заберёт и предоставит людям, — это то жильё, которое люди получат, но радоваться они не будут, потому что у них нет поликлиники, у них нет детского сада и у них нет школы. И они тоже скажут: «Уважаемое правительство Саратовской области, кто подписывал это соглашение, вы думали, куда вы нас отправляете? В чистое поле, где нет вообще никакой инфраструктуры». Это кабальные договорные отношения, невыгодные. Свою точку зрения, исходя из этой оценки, высказал губернатору, потому что такое соглашение подписано. И я задал вопрос: «Вы скажите, а кто от этого выигрывает?» Порядка более полутора миллиардов области необходимо взять и найти для того, чтобы всю социальную инфраструктуру там построить.

— Всегда же так было, много лет.

— Здесь хотя бы договорные отношения, которые можно изучить, посмотреть. А в большинстве случаев у нас даже этих соглашений не было, потому что землю выводили, ее переводили из одного вида пользования в другой, и она оказывалась у собственников, которые начинали строить эти микрорайоны. А город, область ничего не получали. Но, друзья мои, хватит, остановитесь. Здесь необходимо принять управленческое решение. И сказать: «Конкурс, аукцион. Пожалуйста, платите денежные средства», — и тогда на эти денежные средства можно будет хотя бы школу, но построить. А так, ведь что получается? Всего где-то до двухсот миллионов — это вот то, что получает область. Всё остальное получает застройщик, и это его уже прибыль и доход.

— Так понимаю, что Правительству области придется теперь искать средства?

— Пусть думают. Либо им необходимо найти полтора миллиарда, либо правильно было бы отказаться от этих кабальных, невыгодных соглашений и прекратить создавать проблемы жителям города и самим себе. Ведь они оказываются сами в ситуации сложнейшей. Сейчас заранее могу сказать: в 11-ом микрорайоне пока не будут пересмотрены эти соглашения, не планируют строить объекты социальной сферы, потому что под это у области нет денег. А что касается строительства за счет федерального бюджета, коллеги, друзья мои, тут ущерб наносится бюджету. Никто не будет брать и федеральный ресурс использовать для строительства социалки, когда можно это всё сделать, увязав проект с изменением договорных отношений с застройщиком. Хочет, пусть строит на этих условиях. В Пензе строят. А почему у нас не строят? У нас экономика-то лучше, чем в Пензе.

— У нас привыкли строить по-другому и себе в карман.

— Не привыкли.

— Не умеют тогда? Почему, действительно, в Пензе всё со спортивными площадками, зонами отдыха?

— И умеют. Мы просто позволяем в карман чей-то отправлять бюджетные средства, и это вопрос к правоохранительным органам. Вот у нас иногда они возьмут и привяжутся к какому-то работяге по полной программе. А здесь миллиарды крутятся. Берите, проведите экспертизу. Кто мешает? Кто мешает посмотреть, на каких условиях в центральной части города отводятся эти пятна застройки, которые абсолютно невыгодны для города? Потому что нагружают социальную сферу и инфраструктуру, и транспорт такими обременениями, которые нереально выполнить. Огромные средства требуются для того, чтобы после этого решать вопросы строительства и садиков, и больниц, и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU