Панков: Уволен зампрокурора Кировского района, который пытался остановить строительство универсария

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-05T20:54:36+03:00

В Саратове уволили прокурора, который пытался остановить стройку, начатую по инициативе Володина

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов" о том, что в Саратове уволен прокурор, который пытался остановить стройку Предуниверсария. Ранее в интервью председатель Госдумы Вячеслав Володин привел пример избирательной активности надзорных органов.

- Законность восторжествовала. Она как маленький росток пробила фиговый листок.

Хорошо услышать о положительном результате. И увидеть быстрое решение прокуратуры по поводу неких необоснованных действий младших чинов.

Был уволен из прокуратуры заместитель прокурора Кировского района. Пресечена попытка остановки строительства предуниверсария. Замечу, стройка идет с соблюдением всех норм и правил. Возможно соседи, а это владельцы шашлычной и здания, похожего на баню, разочаровались. Они увидели что на государственной земле строится здание для детей. Для них это крах, наверное мечтали расширится.Не думаю, что их право на строительство проверяли правоохранительные органы.

Переговорив с прокурором области С.В. Филипенко, понимаешь: времена и нравы меняются в сторону соблюдения закона. Согласен, хотелось бы, чтоб это было всегда.

Спасибо общественникам за выявление сооружения, похожего на баню. Уже искать не надо. Думаю, лучше контролирующим органам теперь проверить законность получения земли и постройки этих зданий, - написал Панков.

.

ИСТОЧНИК KP.RU