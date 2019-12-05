2019-12-05T19:19:14+03:00
Происшествия

В Саратове машина сбила деда с внуком на пешеходном переходе

Мужчина и ребенок доставлены в больницу
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Вечером 5 декабря в Саратове на 1-м Проезде Танкистов автомобиль сбил пешеходов на «зебре».

ДТП произошло в 18.10. Сейчас полицейские устанавливают, почему 64-летний водитель легковой Skoda не пропустил 76-летнего пенсионера, который шел по пешеходному переходу с 8-летним внуком.

В результате ДТП оба пострадавших доставлены в больницу.

За 20 минут до этого ДТП автобус сбил двух женщин на Ильинской площади.

В областной ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Пешеходам в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. В сложных погодных условиях в тёмное время суток пешеход не виден для водителя. Водителей просят быть внимательнее при подъездах к пешеходным переходам, и заблаговременно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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