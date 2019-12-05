В Саратове машина сбила деда с внуком на пешеходном переходе
Вечером 5 декабря в Саратове на 1-м Проезде Танкистов автомобиль сбил пешеходов на «зебре».
ДТП произошло в 18.10. Сейчас полицейские устанавливают, почему 64-летний водитель легковой Skoda не пропустил 76-летнего пенсионера, который шел по пешеходному переходу с 8-летним внуком.
В результате ДТП оба пострадавших доставлены в больницу.
За 20 минут до этого ДТП автобус сбил двух женщин на Ильинской площади.
В областной ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Пешеходам в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. В сложных погодных условиях в тёмное время суток пешеход не виден для водителя. Водителей просят быть внимательнее при подъездах к пешеходным переходам, и заблаговременно снижать скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU