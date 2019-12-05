2019-12-05T19:12:34+03:00
Происшествия

В Саратове автобус сбил двух женщин

Пострадавших госпитализировали
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ДТП с двумя пешеходами и автобусом произошло 5 декабря в Саратове в 17.50 на улице Шелковичная у дома №11/15.

На выезде с Ильинской площади автобус маршрута 2 Д под управлением 52-летнего водителя сбил двух женщин – 68 и 47 лет.

Как сообщили в областной ГИБДД, женщины переходили дорогу в неустановленном месте при этом рядом, в пределах видимости, был пешеходный переход.

Пострадавшие женщины госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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