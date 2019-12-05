2019-12-05T17:02:35+03:00
Происшествия

Минздрав Саратовской области поможет расследовать дело о мошенничестве на 49 млн рублей

Поставленное в клиники оборудование оказалось дешевле требуемого
Екатерина Семенова
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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья МазинаМинистр здравоохранения Саратовской области Наталья МазинаФото: Александр Уриевский
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Министерство здравоохранения Саратовской области готово способствовать расследованию уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.

- Ведомство уже оказывает необходимое содействие следственным органам в предоставлении полной информации и иных сведений в целях проведения компетентного расследования, для четкого, объективного и справедливого установления всех обстоятельств данного дела, — сообщили «КП-Саратов» в Минздраве.

Напомним, речь идет о возбуждении уголовного дела по материалам прокуратуры и УБЭП ГУ МВД региона. По версии следствия, при поставках оборудования в лечебные учреждения на 49 млн рублей, оказалось, что его стоимость занижена по сравнению с той, что указана в контракте. Кроме того, диагностическая аппаратура не соответствовала заявленным требованиям. При этом должностные лица Минздрава не предприняли надлежащих мер и оплатили госконтракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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