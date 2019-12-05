Суд в Саратове полностью оправдал полковника полиции Елизарова по делу о взятках

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-05T12:42:50+03:00

Дмитрий Елизаров, возглавлявший УЭБ и ПК регионального ГУ МВД, обвинялся в получении денег от бизнесмена и их легализации

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В Октябрьском районном суде Саратова завершилось оглашение приговора по делу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова.

Судья Сергей Сотсков оправдал полковника по обоим эпизодам уголовного дела — взятки в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

Судья отметил, что собранных следователями доказательств недостаточно.

- Представленные стороной обвинения доказательства не подтверждают не только получение подсудимым взятки, но и совершение им действий, при которых эта взятка якобы была им получена, — сказал судья.

Елизаров обвинялся в получении и легализации 5 млн рублей, которые ему передал от предпринимателя Сергея Булатова другой, скандально известный бизнесмен Армен Джуликян. Деньги предназначались, в частности, за возврат изъятых при доследственной проверке серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы сети автозаправочных станций.

Елизаров оправдан и по остальным эпизодам — взятке в 2 млн рублей от учредителя ООО «Медицинский Di-центр» и легализации их через покупку автомобиля Mercedes. Дмитрия Елизарова, находившегося в розыске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, задержали в конце мая 2018 года в Мордовии.

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ИСТОЧНИК KP.RU