Минсоцразвития Саратовской области: Путевки подорожают из-за инфляции

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-05T11:19:11+03:00

Ведомство отреагировало на публикации в СМИ

Изменить размер текста: A A

В министерстве социального развития Саратовской области прокомментировали информацию о подорожании путевок в детские оздоровительные лагеря.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о том, что соответствующее постановление подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин.

- Цена путевки в ДОЛ рассчитана с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции в размере 3,6% на основании данных министерства экономического развития РФ, — пояснили в Минсоцразвития.

В ведомстве подчеркивают, что цена на путевки в детские оздоровительные учреждения Саратовской области продолжает оставаться одной из самых низких в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU