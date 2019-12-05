Минсоцразвития Саратовской области: Путевки подорожают из-за инфляции
В министерстве социального развития Саратовской области прокомментировали информацию о подорожании путевок в детские оздоровительные лагеря.
Ранее «КП-Саратов» сообщала о том, что соответствующее постановление подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин.
- Цена путевки в ДОЛ рассчитана с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции в размере 3,6% на основании данных министерства экономического развития РФ, — пояснили в Минсоцразвития.
В ведомстве подчеркивают, что цена на путевки в детские оздоровительные учреждения Саратовской области продолжает оставаться одной из самых низких в ПФО.
ИСТОЧНИК KP.RU