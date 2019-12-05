2019-12-05T11:19:11+03:00
Общество

Минсоцразвития Саратовской области: Путевки подорожают из-за инфляции

Ведомство отреагировало на публикации в СМИ
Екатерина Семенова
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В министерстве социального развития Саратовской области прокомментировали информацию о подорожании путевок в детские оздоровительные лагеря.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о том, что соответствующее постановление подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин.

- Цена путевки в ДОЛ рассчитана с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции в размере 3,6% на основании данных министерства экономического развития РФ, — пояснили в Минсоцразвития.

В ведомстве подчеркивают, что цена на путевки в детские оздоровительные учреждения Саратовской области продолжает оставаться одной из самых низких в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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