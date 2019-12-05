В Саратовской области подорожают путевки в детские лагеря

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-05T08:45:48+03:00

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В Саратовской области подорожают путевки для детей в санатории и лагеря.

Соответствующее постановление подписал вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Так, в 2020 году за день пребывания в стационарных организациях отдыха придется отдать 835 рублей, на 30 рублей больше, чем в прошлом году. На 40 рублей выросла цена за суточное пребывание в санатории, теперь она составляет 1 180 рублей.

За 24 часа, проведенных в лагере, где кормят два раза в день, нужно заплатить 168 рублей (в 2019 году — 162 рубля), с трехразовым питанием — 210 рублей (прошлая цена — 202 рубля). Сутки в оздоровительном лагере при учреждениях соцобслуживания обойдутся родителям в 246 рублей (против 238 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU