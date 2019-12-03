Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
В Госавтоинспекции предложили подождать до 4 декабря
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Региональная Госавтоинспекция Саратовской области официально сообщила о проблемах в работе сервисов «Регистрация ТС», «Получение ВУ», «Штрафы ГИБДД».
Проблемы на сайте Госуслуг возникли в связи с техническими работами, проводимыми в период с 1 по 3 декабря.
- Возможно прерывание работы и нарушение функциональности сервисов Госуслуги МВД. С 4 декабря планируется возобновление функционирования сервисов в штатном режиме, — сообщили в региональной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU