Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-03T15:29:09+03:00

В Госавтоинспекции предложили подождать до 4 декабря

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Региональная Госавтоинспекция Саратовской области официально сообщила о проблемах в работе сервисов «Регистрация ТС», «Получение ВУ», «Штрафы ГИБДД».

Проблемы на сайте Госуслуг возникли в связи с техническими работами, проводимыми в период с 1 по 3 декабря.

- Возможно прерывание работы и нарушение функциональности сервисов Госуслуги МВД. С 4 декабря планируется возобновление функционирования сервисов в штатном режиме, — сообщили в региональной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU