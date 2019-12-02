Полиция наградила спасителей животных из дома на Шелковичной
В полиции Саратова наградили зоозащитников.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, волонтеры помогли спасти животных из дома №176 по улице Шелковичная.
Ранее «Комсомолка» писала, что жители дома били тревогу из-за квартиры на первом этаже, где хозяйка держала взаперти стаю псов, а также кошек и черепах. Однако женщина их практически не кормила и редко навещала.
Полиция отреагировала на обращения граждан и зоозащитников. 23 ноября был организован выезд, животных спасли из квартиры и доставили в приют.
Во время развода личного состава начальник полиции Саратова Андрей Чепурной поблагодарил волонтеров и жителей дома за активную гражданскую позицию.
Фото УМВД по Саратову
Благодарности были объявлены:
- уполномоченному полиции ОП № лейтенанту полиции Константину Рогачеву,
- жителю дома №176 по улице Шелковичная Михаилу Ивантьеву,
- президенту Фонда «Друг» Марии Крыловой,
- волонтерам фонда «Друг» Олесе Ахмеровой и Анне Ножкиной,
- волонтеру группы «Рыжий хвост» Анне Богатовой,
- директору приюта «Зоохелп» Елене Терентьевой,
- директору Благотворительного фонда «Верный Друг» Екатерине Угловой.
ИСТОЧНИК KP.RU