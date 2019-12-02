Полиция наградила спасителей животных из дома на Шелковичной

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-02T20:17:54+03:00

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В полиции Саратова наградили зоозащитников.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, волонтеры помогли спасти животных из дома №176 по улице Шелковичная.

Ранее «Комсомолка» писала, что жители дома били тревогу из-за квартиры на первом этаже, где хозяйка держала взаперти стаю псов, а также кошек и черепах. Однако женщина их практически не кормила и редко навещала.

Полиция отреагировала на обращения граждан и зоозащитников. 23 ноября был организован выезд, животных спасли из квартиры и доставили в приют.

Во время развода личного состава начальник полиции Саратова Андрей Чепурной поблагодарил волонтеров и жителей дома за активную гражданскую позицию.

Фото УМВД по Саратову

Благодарности были объявлены:

- уполномоченному полиции ОП № лейтенанту полиции Константину Рогачеву,

- жителю дома №176 по улице Шелковичная Михаилу Ивантьеву,

- президенту Фонда «Друг» Марии Крыловой,

- волонтерам фонда «Друг» Олесе Ахмеровой и Анне Ножкиной,

- волонтеру группы «Рыжий хвост» Анне Богатовой,

- директору приюта «Зоохелп» Елене Терентьевой,

- директору Благотворительного фонда «Верный Друг» Екатерине Угловой.

ИСТОЧНИК KP.RU