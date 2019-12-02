Определены победители конкурса «Ремесленник года — 2019»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-02T16:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жюри конкурса «Ремесленник года» определило победителей главного творческого соревнования 2019 года среди мастеров — предпринимателей и частных лиц. Конкурс уже четвертый год подряд проводит Палата ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона. В этом году мероприятие состоится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Решение по каждой из 22-х номинаций далось конкурсной комиссии не просто, эксперты отметили высокий рост уровня работ финалистов. Первые места и звание «Лучший мастер» получили 25 участников конкурса.

Как рассказали «КП-Саратов» в Торгово-промышленной палаты региона, в некоторых номинациях первое место было решено присудить нескольким участникам. Четыре номинации по решению жюри остались без победителей. Специальных призов от организаторов конкурса, партнеров и членов жюри будут удостоены десять мастеров.

В состав конкурсной комиссии вошли представители министерства экономического развития Саратовской области и регионального комитета по туризму, директор Государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, директор Саратовского этнографического музея, сотрудники художественного училища имени А. П. Боголюбова, искусствоведы, мастера — победители конкурса «Ремесленник года» прошлых лет. В этом году на участие в состязании было подано 213 заявок из 24 районов Саратовской области.

Имена победителей «Ремесленника года — 2019» будут названы 7 декабря в историческом парке «Россия — моя история» (Саратов, улица Шелковичная, 17). По традиции в течение дня с 10 до 17 часов здесь развернется большая зимняя ярмарка изделий ручной работы от лучших мастеров. Организаторы приготовили для первых 50 покупателей беспроигрышную лотерею с авторскими призами (елочные игрушки, броши, бижутерия), гостей ждут яркие фотозоны, изготовленные в мастерских Палаты ремесел специально к этому дню.

В холлах музея на втором этаже будет работать фотовыставка об истории конкурса «Ремесленник года», развернутся творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивная выставка работ победителей конкурса.

Подробную информацию о программе праздника, его участниках и расписании мастер-классов можно узнать на странице в социальных сетях и официальном сайте Палаты ремесел.

Вход на ярмарку и мастер-классы свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU