2019-12-02T16:02:21+03:00
Общество

Панков об уличном освещении в Балаково: Стыдно!

Жители города обратились к нему с просьбой о помощи
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На улицах Балаково царит полумглаНа улицах Балаково царит полумгла
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Депутат Госдумы Николай Панков рассказал об обращениях жителей Балаково, которые жалуются на критическую ситуацию с уличным освещением.

- Тревожное обращение пришло из Балаково. Жители жалуются на плохое освещение улиц. На многих улицах ситуация критическая — пожилые люди, женщины с колясками не могут безопасно передвигаться по улице в темное время суток. Создаются благоприятные условия для роста криминала. Снова подвергаются опасности дети.

Понимаю, такое было в 90-х годах, когда люди не получали зарплаты и пенсии, в бюджете не было денег на благоустройство города. И людей тогда другое беспокоило — как бы выжить и чем семью накормить?

Сейчас эти времена прошли. Экономическая ситуация другая. Вопрос к городским властям — так можно создать комфортные и безопасные условия для жителей города?! Думаю, возможности такие есть. Стыдно, в Балаковском районе, городе энергетиков функционируют крупнейшие в стране промышленные предприятия — АЭС, ГЭС. Главное чтобы власть ими грамотно воспользовалась, во благо жителей. Халатность в этом вопросе недопустима!

Со своей стороны направил депутатский запрос, в этой ситуации надо разобраться. Если факты подтвердятся, обращусь в прокуратуру для того, чтобы добиться соответствия стандартам уличного освещения, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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