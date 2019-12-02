Ушедший с поста главы Лысогорского района Девличаров стал замминистра

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-02T12:45:03+03:00

Теперь он работает в министерстве по делам территориальных образований

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Уволенный недавно с поста главы Лысогорского района Саит Девличаров стал заместителем министра по делам территориальных образований Саратовской области — начальником управления по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Напомним, Девличаров уволился с поста главы Лысогорского района в конце ноября 2019. Он проработал на этой должности с 2016 года, а главой администрации был с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU