2019-11-26T10:24:02+03:00
Общество

Ушел в отставку глава Лысогорского района Саит Девличаров

Решение было принято в понедельник на собрании депутатов
Екатерина Семенова
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В Лысогорском районе Саратовской области принята отставка главы района Саита Девличарова.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве территориальных образований, такое решение приняли депутаты на заседании общего собрания в понедельник.

Депутаты поблагодарили Девличарова за многолетний труд. Он работал главой администрации с 2008 года, а руководить районом стал в 2016 году.

Обязанности его исполняет первый зам Валентина Фимушкина. Объявлен конкурс на замещение должности главы Лысогорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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