В Саратове бойцовская собака напала в магазине на мать с ребенком
В Заводском районе Саратова женщина, ее ребенок и еще пара очевидцев были покусаны бультерьером.
- Пожалуйста, откликнитесь, кто знает этого человека, хозяина этой собаки. Произошло 28.11 на улице Пономарева, 9/14, — написала автор поста Кадрия Загорская в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видеорегистратора, которые были опубликованы в посте, видно, как мужчина пытается зайти в магазин со своим псом без намордника и поводка, а когда ему это не удается, заходит один. Собака забегает следом и, вероятно, мечется в поисках хозяина, тогда она и замечает «жертв» — маму с ребенком, на которых и пытается напасть.
По словам Кадрии, хозяин ничего не предпринял и скрылся, а она написала заявление в полицию.
Также в соцсети другая девушка, сотрудница магазина, рассказала, что пострадал ее коллега и еще одна гражданка, которая даже попала в больницу.
Многие комментаторы поста считают, что с собакой надо расправиться на месте, а еще больше людей уверены, что в данной ситуации виноват только хозяин бультерьера, оставивший своего пса без присмотра.
UPD Полиция начала проверку по этому факту
В Саратове бойцовская собака напала у магазина на мать с ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU