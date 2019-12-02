2019-12-02T10:01:50+03:00
Происшествия

В Саратове бойцовская собака напала в магазине на мать с ребенком

По словам женщины, хозяин ничего не предпринял и скрылся [видео]
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Заводском районе Саратова женщина, ее ребенок и еще пара очевидцев были покусаны бультерьером.

- Пожалуйста, откликнитесь, кто знает этого человека, хозяина этой собаки. Произошло 28.11 на улице Пономарева, 9/14, — написала автор поста Кадрия Загорская в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видеорегистратора, которые были опубликованы в посте, видно, как мужчина пытается зайти в магазин со своим псом без намордника и поводка, а когда ему это не удается, заходит один. Собака забегает следом и, вероятно, мечется в поисках хозяина, тогда она и замечает «жертв» — маму с ребенком, на которых и пытается напасть.

По словам Кадрии, хозяин ничего не предпринял и скрылся, а она написала заявление в полицию.

Также в соцсети другая девушка, сотрудница магазина, рассказала, что пострадал ее коллега и еще одна гражданка, которая даже попала в больницу.

Многие комментаторы поста считают, что с собакой надо расправиться на месте, а еще больше людей уверены, что в данной ситуации виноват только хозяин бультерьера, оставивший своего пса без присмотра.

UPD Полиция начала проверку по этому факту

В Саратове бойцовская собака напала у магазина на мать с ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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