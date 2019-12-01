Три человека пострадали в опрокинувшейся под Хвалынском «Ладе»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-01T12:34:53+03:00

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На трассе у Хвалынска Саратовской области сегодня, 1 декабря, опрокинулась «Лада Веста».

- ДТП случилось на автодороге Ивановка — Подлесное, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров. Все они отказались от госпитализации.

На месте работали: Хвалынская ПСС облспаса, пожарные, «скорая помощь» и ГИБДД.

Напомним, Госавтоинспекция по Саратовской области просила всех автомобилистов в такую погоду отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU