На саратовской трассе водитель Nissan X-Trail разбился при опрокидывании

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-01T07:52:05+03:00

Парень не справился с управлением и слетел в кювет

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В Саратовской области сегодня ночью, 1 декабря, разбился насмерть 23-летний водитель Nissan X-Trail.

- Авария случилась в 01:20 на 369-м км трассы Самара — Энгельс — Волгоград, когда парень ехал из Балакова в сторону Саратова. Он не справился с управлением, слетел в левый кювет, авто опрокинулось, — сообщили «КП» в ГИБДД региона.

В результате ДТП шофер погиб на месте.

Региональная Госавтоинспекция обращается к водителям и просит при такой погоде по возможности отказаться от дальних поездок, быть внимательным и не превышать скорость.

- Помните, что ошибка на дороге может стоить кому-то жизни, — отмечают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU