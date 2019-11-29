Саратовское правительство берет кредит 6,9 млрд рублей на три года
Подведены итоги электронных аукционов 29 ноября по предоставлению Саратовской области заемных кредитных средств на общую сумму 6,9 млрд рублей сроком на 3 года. Результат стал известен сегодня, 29 ноября, победителем аукционов признано ПАО «Сбербанк».
Планируемые к привлечению средства будут направлены на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками 8% годовых. Новые кредиты получены по ставкам от 7,5 до 6,655 процента годовых.
Ежегодная экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области составит 51 млн рублей.
Как уточнили в министерстве финансов Саратовской области, объем государственного долга региона при этом не изменится и сохранится на уровне 46,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU