Саратовское правительство берет кредит 6,9 млрд рублей на три года

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-29T19:01:04+03:00

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Подведены итоги электронных аукционов 29 ноября по предоставлению Саратовской области заемных кредитных средств на общую сумму 6,9 млрд рублей сроком на 3 года. Результат стал известен сегодня, 29 ноября, победителем аукционов признано ПАО «Сбербанк».

Планируемые к привлечению средства будут направлены на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками 8% годовых. Новые кредиты получены по ставкам от 7,5 до 6,655 процента годовых.

Ежегодная экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области составит 51 млн рублей.

Как уточнили в министерстве финансов Саратовской области, объем государственного долга региона при этом не изменится и сохранится на уровне 46,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU