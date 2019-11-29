2019-11-29T19:01:04+03:00
Экономика

Саратовское правительство берет кредит 6,9 млрд рублей на три года

За счет сниженных ставок привлеченные деньги пойдут на софинансирование взятых ранее кредитов
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Зал заседаний правительства Саратовской областиЗал заседаний правительства Саратовской областиФото: Александр Уриевский
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Подведены итоги электронных аукционов 29 ноября по предоставлению Саратовской области заемных кредитных средств на общую сумму 6,9 млрд рублей сроком на 3 года. Результат стал известен сегодня, 29 ноября, победителем аукционов признано ПАО «Сбербанк».

Планируемые к привлечению средства будут направлены на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками 8% годовых. Новые кредиты получены по ставкам от 7,5 до 6,655 процента годовых.

Ежегодная экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области составит 51 млн рублей.

Как уточнили в министерстве финансов Саратовской области, объем государственного долга региона при этом не изменится и сохранится на уровне 46,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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