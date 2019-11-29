В 2021 году мост Саратов — Энгельс снова закроют для замены асфальта
На сайте Госзакупок опубликовано извещение о проведение аукциона на содержание автомобильного моста Саратов — Энгельс. Заказчик — ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» готово оплатить почти 90 млн рублей в течение двух лет — 2020 и 2021 годов.
Победитель аукциона, кроме ремонта и содержания самого моста, должен будет держать в порядке заезды на него в Энгельсе с улицы Лесозаводская и с Предмостовой площади и улицы Большая Затонская в Саратове.
В 2020 году предусмотрено финансирование в размере 30,3 млн рублей, в счет этой суммы будет производиться замена кабельного хозяйства на мосту, а в 2021 — планируется замена верхнего слоя асфальта на проезжей части.
Напомним, в 2014 году мост претерпел реконструкцию с заменой деформационных швов и асфальтового покрытия. Тогда он был закрыт для проезда личного автотранспорта почти на два месяца.
Ранее на 2019-2020 годы из средств федерального бюджета выделено 437 млн рублей на ремонт подводной и опорной частей моста.
ИСТОЧНИК KP.RU