2019-11-29T13:06:47+03:00
Общество

В 2021 году мост Саратов — Энгельс снова закроют для замены асфальта

Менять предполагается только верхний слой, поэтому перекрытие будет не полным, а частичным
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Мост Саратов-Энгельс ждет замена асфальтаМост Саратов-Энгельс ждет замена асфальтаФото: Александр Уриевский
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На сайте Госзакупок опубликовано извещение о проведение аукциона на содержание автомобильного моста СаратовЭнгельс. Заказчик — ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» готово оплатить почти 90 млн рублей в течение двух лет — 2020 и 2021 годов.

Победитель аукциона, кроме ремонта и содержания самого моста, должен будет держать в порядке заезды на него в Энгельсе с улицы Лесозаводская и с Предмостовой площади и улицы Большая Затонская в Саратове.

В 2020 году предусмотрено финансирование в размере 30,3 млн рублей, в счет этой суммы будет производиться замена кабельного хозяйства на мосту, а в 2021 — планируется замена верхнего слоя асфальта на проезжей части.

Напомним, в 2014 году мост претерпел реконструкцию с заменой деформационных швов и асфальтового покрытия. Тогда он был закрыт для проезда личного автотранспорта почти на два месяца.

Ранее на 2019-2020 годы из средств федерального бюджета выделено 437 млн рублей на ремонт подводной и опорной частей моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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