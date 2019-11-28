Татьяна Гаранина: Для переезда Саратовского театра оперы и балета рассматриваются еще три площадки

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-28T12:12:09+03:00

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Ранее заявлялось о выборе стационарной сцены на время переезда в центре народного творчества имени Руслановой

Министра культуры Саратовской области Татьяну Гаранину попросили провести публичные слушания по поводу места временного размещения театра оперы и балета. Здание закрывается на реконструкцию, которая, по планам, продлится два года.

На заседании правительства области 28 ноября Гаранина заявила, что рассматривались несколько адресов для переезда туда театра.

Центр народного творчества на улице Ломоносова в Ленинском районе — уникальная площадка для размещения театра. Цеха и гаражи, конечно, будут частично в других местах, мы рассматриваем еще три площадки. Театр продолжит свою работу и на стационарной сцене, и в гастрольном графике.

Ей предложили вынести вопрос на общественное обсуждение, в региональную общественную палату, а не замыкаться только на своих решениях. Многие выражают опасения по поводу падения зрительского интереса и посещаемости и сохранения коллектива после переезда из центра города в отдаленный район. В качестве альтернативы Гараниной предложили рассмотреть площади института МВД.

- Мы не просто в гости едем, мы переезжаем жить на два года, нас сможет в этих условиях понять и принять только родное учреждение культуры, которое работает по таким же принципам. Главный дирижер и худрук театра Юрий Кочнев тоже обеспокоен перспективами, но он сам выезжал, смотрел Центр народного творчества и согласился, что это единственное место, где сможет театр оперы и балета продолжить работу, — отреагировала на это Татьяна Гаранина.

Председатель правительства Александр Стрелюхин предложил Гараниной в ближайшее время провести в Общественной палате встречу на тему переезда театра и донести до всех свои предложения и резоны.

- Главное для нас сохранить коллектив и репертуар театра, — заметил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU