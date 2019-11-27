Проекты победителей конкурса «Изменим город вместе» получили по 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-27T14:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 26 ноября, в одной из кофеен Саратова были объявлены победители городского открытого конкурса предпроектных решений «Изменим город вместе». Конкурс инициировал глава Саратова Михаил Исаев.

Всего было подано 30 заявок из девяти городов. В номинации по благоустройству площади имени Кирова С. М. лучшей стала архитектурная группа OPEN ROOFS (Эммануел Басси, Валерия Крылова, Наталья Лобанова).

В номинации Набережной в границах улиц Бабушкин взвоз и Дегтярная выиграла архитектурная группа TO BE architects (Елена Богомаз, Андрей Кораблев, Илья Тимофеев).

Проекты можно увидеть на открытой выставке на улице Волжская вдоль сада «Липки».

Победители получили не только денежный приз в 100 тыс. рублей, но и возможность частично реализовать свои проекты.

В жюри конкурса вошли эксперты в области архитектуры и дизайна, представители администрации Саратова, а также депутатского корпуса и общественности. Во время предварительного отбора работы были анонимными, а члены жюри оценивали только представленные на конкурс документы.

ИСТОЧНИК KP.RU