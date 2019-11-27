В Саратовской области 11 детей погибли на пожарах и от отравлений угарным газом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-27T09:51:33+03:00

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В Саратовской области за истекший период 2019 года на пожарах и от отравлений угарным газом погибли 11 детей, 14 — пострадали.

- По двое ребят скончались в Аткарском, Ртищевском и Турковском районах, четверо — в Энгельсском, и один — в Краснокутском, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Как отметили в ведомстве, случаи гибели участились в связи с похолоданием.

Прокуратура Саратовской области поручила ведомствам провести профилактику. Внимание будет уделяться соблюдению пожарной безопасности в местах, где живут семьи, попавшие в поле зрения органов опеки.

Также надзорный орган просит родителей следить за электро и газовым оборудованием и отопительными приборами, а детям напомнить о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU