В Саратовской области 11 детей погибли на пожарах и от отравлений угарным газом
В Саратовской области за истекший период 2019 года на пожарах и от отравлений угарным газом погибли 11 детей, 14 — пострадали.
- По двое ребят скончались в Аткарском, Ртищевском и Турковском районах, четверо — в Энгельсском, и один — в Краснокутском, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Как отметили в ведомстве, случаи гибели участились в связи с похолоданием.
Прокуратура Саратовской области поручила ведомствам провести профилактику. Внимание будет уделяться соблюдению пожарной безопасности в местах, где живут семьи, попавшие в поле зрения органов опеки.
Также надзорный орган просит родителей следить за электро и газовым оборудованием и отопительными приборами, а детям напомнить о правилах пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU