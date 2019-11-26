2019-11-26T10:52:31+03:00
Спорт

Илья Захаров завершает карьеру после отстранения на 18 месяцев

Олимпийский чемпион пропустил сдачу допинг-тестов
Ольга Симонова
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Илья Захаров после победы на Олимпиаде в 2012 годуИлья Захаров после победы на Олимпиаде в 2012 годуФото: Александр Уриевский
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду, саратовский спортсмен Илья Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

Такое решение приняла Антидопинговая панель Международной федерации плавания, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко.

- Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го, — сказал Власенко.

После этого олимпийский чемпион мог обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде, но заявил, что не будет этого делать и завершает карьеру.

Напомним, Захаров выиграл золотую и серебряную медали на играх в Лондоне в 2012 году, а также получал призовые места на чемпионатах мира и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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