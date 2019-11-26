Саратовстат: В Саратовской области нет пятизвездочных гостиниц

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-26T15:11:13+03:00

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В Саратовской области в 2018 году о прохождении процедуры классификации заявили 32 гостиницы и санатория. Эту обязанность установили изменения закона о туристской деятельности. Все гостиницы, туристические базы, санатории в регионе должны начать в обязательном порядке классификацию своих объектов, им будут присвоены «звезды».

- Из них одну «звезду» указали два объекта, две «звезды» — три объекта, три «звезды» — 21 объект, четыре «звезды» — шесть объектов. Пятизвездочных отелей в Саратове пока нет. Всего в области по итогам за прошлый год функционировало 322 коллективных средства размещения, соответственно получить «звезды» предстоит еще 290 объектам, — заявил в ходе приема граждан руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

ИСТОЧНИК KP.RU