2019-11-26T13:02:19+03:00
Общество

«Разделяй!»: студенты Президентской академии реализуют в регионе экологический проект

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС начали реализацию экологического проекта «Разделяй!»
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Цель проекта — привить жителям Саратова такие экологичные привычки, как рациональное потребление, замена пластика перерабатываемым материалом, раздельный сбор отходов и другие.

Отметим, что проект «Разделяй!» реализуется на средства двух грантов, выигранных в конкурсах от Федерального агентства по делам молодежи: в размере 150 тыс. рублей — на форуме ПФО «iВолга 2.0» и 200 тыс. рублей — на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Работа в рамках проекта началась с проведения лекций на базе высших учебных заведений Саратова с целью пропаганды раздельного сбора отходов. В ходе лекций студенты ПИУ РАНХиГС и СГУ имени Н. Г. Чернышевского узнали о современных экологических проблемах, о вреде разных способов утилизации отходов, о правильной сортировки мусора и пунктах сдачи, о том, что такое «буккроссинг» и где в Саратове находятся точки обмена книгами.

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Команда проекта уже провела четыре лекции с участием около 150 человек и планирует провести еще шесть лекций для школьников и студентов города.

В рамках реализации проекта на территории Поволжского института управления имени П. А. Столыпина будут установлены урны для раздельного сбора мусора (бумага, пластик, стекло и батарейки).

Кроме того, команда проекта занимается созданием социальной экологической рекламой, просвещением школьников и студентов в сфере экологии, проводит выставки и акции по раздельному сбору отходов.

В декабре 2019 года в аэропортовом комплексе «Гагарин» состоится презентация проекта, для которой ребята изготовили макет урн для пластика и бумаги и установили урну для батареек, а в мае 2020 года в городе планируется установить арт-объект, изготовленный из вторичного сырья и отходов.

- Надеемся, что благодаря проекту мы повысим интерес жителей Саратова и Саратовской области к проблемам загрязнения окружающей среды, — отметил создатель проекта «Разделяй!», студент Поволжского института управления РАНХиГС Илья Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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