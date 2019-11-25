В Саратовской области каждый пятый взрослый никогда не состоял в браке

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-25T09:43:46+03:00

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Традиционно максимальное количество заключаемых браков в Саратовской области приходится на возраст 20–29 лет. По итогам 2018 года, наибольшее число невест выходило замуж в возрасте от 20 до 24 лет. Возраст женихов колебался в диапазоне от 25 до 29 лет. Такие данные озвучил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов во время очередного приема граждан в приемной президента Российской Федерации в Саратовской области.

- Чаще всего замуж выходили женщины в возрасте 22 года. Мужчины охотнее заключали браки в возрасте 26 лет. За последние восемь лет, то есть с 2011 года, мы наблюдаем некоторое «омоложение» невест. Так, в 2011-м чаще всего девушки выходили замуж в 23 года. А вот женихи наоборот «постарели»: восемь лет назад молодые люди чаще всего женились в 25 лет, — рассказал Сомов.

При этом статистика браков и разводов пока неутешительная. С 2011 года количество браков уменьшилось более чем на треть — 36%. Что касается разводов, их количество уменьшилось, по сравнению с 2011-м,лишь на 15% (в 2018 году их число составило 9 695).

- По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, одна пятая часть взрослого населения Саратовской области вообще никогда не состояла в браке. А около 13% супружеских пар состояли в незарегистрированном браке, — сообщил Вячеслав Сомов.

ИСТОЧНИК KP.RU