В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-23T11:48:24+03:00

Кроме того, в ГИБДД уточнили, что обычные медсправки "на права" продолжают свое действие, как и раньше, без сдачи дополнительных анализов

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В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.

Тем не менее, из-за того, что возросло количество заявителей в регистрационно-экзаменационных подразделениях посчитали нужным еще раз пояснить следующее:

- Выдача водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов и в следующих случаях:

а) при истечении срока действия водительского удостоверения;

б) при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально;

г) при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;

д) при подтверждении наличия у водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством;

е) при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения.

Таким образом, замена водительского удостоверения по указанным основаниям производится без сдачи экзаменов, - говорится в заявлении ГИБДД.

При этом в областной Госавтоинспекция подчеркнули, что выдача и возврат водительских удостоверений продолжается на основании медицинских заключений без требования к прохождению водителем химико-токсикологических исследований. Приказ Минздрава о новых анализах не отменен, но его вступление в силу перенесено на середину 2020 года. Поэтому все действующие медицинские заключения также пригодны для предоставления в Госавтоинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU