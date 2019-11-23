В Ленинском районе из-за аварии от воды отключили еще пять улиц

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-23T10:47:54+03:00

К отключенным в пятницу улицам сегодня добавились новые.

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Специалисты ООО КВС продолжают устранять аварию на водопроводе, которая произошла накануне. Сегодня прордолжаются ограничения в подаче холодной воды жителям следующих домов: ул. Антонова, 2-10 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона), ул.Лебедева-Кумача, 55, ул.Производственная, проспект Строителей, 32-40 (четная сторона).

К этому списку добавились еще пять улиц: Бардина от улицыТархова до 2-й Электронной (четная сторона), улица Тархова, 28-35, улицы Батавина, Уфимцева и 2-я Электронная.

Как сообщили в ООО КВС, работы продляться ориентировочно до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU