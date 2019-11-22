В Аткарском районе из реки выловили тело рыбака
Пропавшего любителя рыбалки водолазы нашли на дне
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В Аткарском районе Саратовской области утонул рыбак. Со дна реки его подняли спасатели.
Заявление от родственников 28-летнего уроженца села Елизаветино поступило накануне. Рыбак отправился на реку Белгаза в районе деревни Воеводчина и пропал.
В месте поисков работали водолазы ПСС «Затон», специалисты Аткарской ПСС, облспаса.
Они после поисков на дне реки обнаружили тело мужчины.
Причины гибели пока устанавливаются, тело Водолазы подняли тело с глубины реки и передали следственно-оперативной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU