Арбитражный суд заставил завод в Саратове сменить название по требованию ПАО «Газпром»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-22T16:23:07+03:00

Кроме этого, завод должен заплатить компенсацию

Изменить размер текста: A A

ПАО «Газпром» подало иск к саратовскому заводу «Газпроммаш» о взыскании компенсации в размере 300 тысяч рублей. «Народное достояние Россиии» решило наказать рублем предприятие, которое использует в своем названии словесное обозначение «ГАЗПРОМ».

Дело в том, что ПАО «ГАЗПРОМ» принадлежат исключительные права на общеизвестный товарный знак «ГАЗПРОМ». Судом установил, что эти права были зарегистрированы раньше, чем появилось юридическое лицо - завод«Газпроммаш».

Суд признал нарушение исключительных прав истца но при этом снизил размер компенсации, сообщили КП-Саратов в пресс-службе Арбитража.

Завод обязали прекратить использование в фирменном наименовании словесного обозначения «Газпром» и выплатить ПАО «Газпром» компенсацию в 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU