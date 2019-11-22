2019-11-22T16:23:07+03:00
Общество

Арбитражный суд заставил завод в Саратове сменить название по требованию ПАО «Газпром»

Кроме этого, завод должен заплатить компенсацию
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «Газпром» подало иск к саратовскому заводу «Газпроммаш» о взыскании компенсации в размере 300 тысяч рублей. «Народное достояние Россиии» решило наказать рублем предприятие, которое использует в своем названии словесное обозначение «ГАЗПРОМ».

Дело в том, что ПАО «ГАЗПРОМ» принадлежат исключительные права на общеизвестный товарный знак «ГАЗПРОМ». Судом установил, что эти права были зарегистрированы раньше, чем появилось юридическое лицо - завод«Газпроммаш».

Суд признал нарушение исключительных прав истца но при этом снизил размер компенсации, сообщили КП-Саратов в пресс-службе Арбитража.

Завод обязали прекратить использование в фирменном наименовании словесного обозначения «Газпром» и выплатить ПАО «Газпром» компенсацию в 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радаев потребовал доработать перила в детсаду Ершова
Все возможно: саратовцы узнали, как раскачать свой бизнес
«Макдоналдс» в Балаково оштрафовали на 100 тысяч рублей
Представители Палаты ремесел Саратовской области поучаствовали в IV Международном ремесленном конгрессе
В Саратове заново построят три дороги в 2020 году
В СГЮА прошла масштабная международная конференция
В Энгельсе после столкновения с маршруткой Datsun влетел в столб и перевернулся
В Ершове открылся обновленный стадион «Юность»
В Саратовской области ищут ребенка с родинками под левым глазом
В Саратове отпраздновали день матери
Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летнего Артура Шмыглева
Саратовская прокуратура закрыла 118 сайтов по продаже документов об образовании
В Саратове отметят День морской пехоты