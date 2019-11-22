2019-11-22T14:11:38+03:00
Звезды

Саратов спел вместе с Александром Васильевым и группой «Сплин»

Васильев признался, что ему нравится выступать в Саратове из-за атмосферы на концертах [видео]
Поделиться:

Сплин в Саратове.

Изменить размер текста:

Накануне, 21 ноября, в театре драмы в Саратове прошло выступление группы «Сплин».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» зал был заполнен, свободных мест не было.

Лидер группы Александр Васильев начал выступление с новых песен, разогрел зал. Потом исполнил известные и полюбившиеся хиты: «Остаемся зимовать», «Мое сердце», «Орбит без сахара» и другие.

В ходе исполнения фанаты встали и начали танцевать в проходах между рядами. Каждую песню встречали и провожали аплодисментами, свистом, криками «Браво!».

В завершение выступления Александр Васильев поблагодарил поклонников за теплую встречу и сказал, что он уже несколько лет каждый год приезжает в Саратов и ему нравится, как его встречают, в этом городе теплая атмосфера.

Как уже давно заведено на концертах «Сплин» в ходе выступления Васильев часто отходил от микрофона периодически давал петь только зрителям, которые с этим неплохо справлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радаев потребовал доработать перила в детсаду Ершова
Арбитражный суд заставил завод в Саратове сменить название по требованию ПАО «Газпром»
Все возможно: саратовцы узнали, как раскачать свой бизнес
«Макдоналдс» в Балаково оштрафовали на 100 тысяч рублей
Представители Палаты ремесел Саратовской области поучаствовали в IV Международном ремесленном конгрессе
В Саратове заново построят три дороги в 2020 году
В СГЮА прошла масштабная международная конференция
В Энгельсе после столкновения с маршруткой Datsun влетел в столб и перевернулся
В Ершове открылся обновленный стадион «Юность»
В Саратовской области ищут ребенка с родинками под левым глазом
В Саратове отпраздновали день матери
Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 12-летнего Артура Шмыглева
Саратовская прокуратура закрыла 118 сайтов по продаже документов об образовании
В Саратове отметят День морской пехоты