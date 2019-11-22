Саратов спел вместе с Александром Васильевым и группой «Сплин»
Сплин в Саратове.
Накануне, 21 ноября, в театре драмы в Саратове прошло выступление группы «Сплин».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» зал был заполнен, свободных мест не было.
Лидер группы Александр Васильев начал выступление с новых песен, разогрел зал. Потом исполнил известные и полюбившиеся хиты: «Остаемся зимовать», «Мое сердце», «Орбит без сахара» и другие.
В ходе исполнения фанаты встали и начали танцевать в проходах между рядами. Каждую песню встречали и провожали аплодисментами, свистом, криками «Браво!».
В завершение выступления Александр Васильев поблагодарил поклонников за теплую встречу и сказал, что он уже несколько лет каждый год приезжает в Саратов и ему нравится, как его встречают, в этом городе теплая атмосфера.
Как уже давно заведено на концертах «Сплин» в ходе выступления Васильев часто отходил от микрофона периодически давал петь только зрителям, которые с этим неплохо справлялись.
ИСТОЧНИК KP.RU