«Т Плюс» отключило от отопления центр экстренных вызовов «112» в Саратове

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-22T14:39:14+03:00

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Саратовские энергетики компании «Т Плюс» в своей борьбе с неплательщиками зашли слишком далеко. На днях они отключили от теплоснабжения нежилое здание на Чернышевского, 55. Оно находится на балансе ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости», которое задолжало за теплоресурсы более 1, 9 млн. рублей.

При этом в самом здании располагается ОГУ «ЦУКС», обеспечивающее работу системы экстренных вызовов «112» и выполняющее иные социально-значимые функции.

Прокуратура Саратова провела проверку в здании замерзающих диспетчеров и определила, что отключение центрального отопления является незаконным.

Директору филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» внесено представление об устранении нарушений и возврате отопления службе «112».

ИСТОЧНИК KP.RU