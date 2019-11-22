В Саратовской области мужчина пошел с топором на полицейских

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-22T12:43:57+03:00

Угрожавший убийством мужчина отправился на год в колонию-поселение

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Житель Советского района Саратовской области пошел с топором на прибывших по вызову полицейских. Свои угрозы он в исполнение привести не успел, его задержали. Суд приговорил его к реальному сроку.

Два сотрудника полиции 12 августа прибыли по вызову сожительницы 36-летнего местного жителя. Тот встретил правоохранителей с топором и замахнулся на них.

Как сообщили в прокуратуре Советского района, которая поддержала обвинительное заключение, мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU