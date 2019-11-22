2019-11-22T10:18:10+03:00
Происшествия

В Балаково перед судом предстанет секс-насильник, пытавшийся стянуть трусы с посетительницы ночного клуба

Он преследовал женщину с подругой до ее дома и в подъезде попытался изнасиловать ее
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Ранее судимый 36-летний житель Балаково Саратовской области обвиняется насильственных действиях сексуального характера.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, по версии балаковских следователей, СК в ночь с 4 на 5 августа мужчина познакомился с 30-летней женщиной и ее подругой в одном из развлекательных заведений Балаково. Женщина не ответила кавалеру взаимностью и предпочла с подругой удалиться. Тот преследовал их до подъезда, женщины попытались забежать внутрь, захлопнув за собой дверь. Однако мужчина ворвался в подъезд, набросился на 30-летнюю женщину, повалил ее на пол и попытался снять с нее нижнее белье. Подруга не бросила потерпевшую в беде и, не взирая на опасность, пыталась освободить ее от насильника. Жертве насильника удалось сделать звонок по телефону и вызвать подмогу. Только после того, как насильник услышал звук спускающегося лифта, он сбежал.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение нападавшего.

Свою вину он не признал, но окончательную точку в деле поставит суд, куда уже передано уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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