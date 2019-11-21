Володин рассказал, какие объекты Саратовской области включены в бюджет РФ на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-21T15:07:46+03:00

Володин об объектах Саратовской области в бюджете РФ 2020 года.

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Депутаты Госдумы сегодня, 21 ноября, в третьем чтении приняли бюджет России на ближайшие три года. Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, какие объекты будут строиться в Саратовской области при федеральной поддержке в 2020 году.

Среди них строительство онкоцентра, достройка двух новых школ, завершение Дворца водных видов спорта и строительство новой поликлиники в Солнечном-2.

ИСТОЧНИК KP.RU