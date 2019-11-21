Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове
Аварию на трубопроводе на Малой Горной Т Плюс обещает устранить к 22.00
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Дефект на трубопроводе на пересечении улиц Малая Горная и Лермонтова выявлен накануне. Для того чтобы предотвратить его увеличение, энергетики затеяли ремонт.
- В зону отключения в связи с ремонтными работами попадут дома по улице Большая Затонская: № 23, № 25, № 19/21. Запустить теплоресурс запланировано к 22.00 сегодняшнего дня, - сообщили в «Т Плюс».
ИСТОЧНИК KP.RU