Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-21T14:45:39+03:00

На повторный аукцион поступила только одна заявка

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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова признал соответствующей всем требованиям заявку единственного участника электронного аукциона на поставку троллейбусов.

Она поступила от АО "Торговый дом "Тролза-Маркет" (Энгельс, 1-й Микрорайон-Промзона).

Согласно требованиям закупки, мэрия Саратова предлагала заплатить 49 млн 980 тыс. рублей за поставку семи троллейбусов не старше 2018 года выпуска.

Напомним, первый аукцион не состоялся, так как не поступило ни одной заявки, новый был объявлен 12 ноября. Он также признан не состоявшимся, контракт будет заключен с единственным участником.

Завод "Тролза" находится в стадии банкротства, но его площадях и с его коллективом разворачивает производство новый инвестор - ПК «Транспортные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU