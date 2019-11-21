2019-11-21T14:45:39+03:00
Экономика

Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»

На повторный аукцион поступила только одна заявка
Поделиться:
Новый троллейбус в цеху завода "Тролза"Новый троллейбус в цеху завода "Тролза"Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова признал соответствующей всем требованиям заявку единственного участника электронного аукциона на поставку троллейбусов.

Она поступила от АО "Торговый дом "Тролза-Маркет" (Энгельс, 1-й Микрорайон-Промзона).

Согласно требованиям закупки, мэрия Саратова предлагала заплатить 49 млн 980 тыс. рублей за поставку семи троллейбусов не старше 2018 года выпуска.

Напомним, первый аукцион не состоялся, так как не поступило ни одной заявки, новый был объявлен 12 ноября. Он также признан не состоявшимся, контракт будет заключен с единственным участником.

Завод "Тролза" находится в стадии банкротства, но его площадях и с его коллективом разворачивает производство новый инвестор - ПК «Транспортные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтае мужчина утонул в реке глубиной 30 см
В Саратове пройдет концерт народного творчества
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Срок для получения медсправок по старым ценам продлен
В Саратове пройдет сельскохозярмарка на Театральной площади
Саратовец сподвиг друга обмануть банк
Саратовский минздрав не опровергает рост цен на медсправки для водителей
Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора
В Саратове открылась выставка «Акварели Елены Руш»
Радаев пообещал помочь энгельсским властям с реконструкцией инфраструктуры поселка Летный городок
Завтра в Саратове отпразднуют День матери
Рецидивист из Балашова проведет свыше 10 лет в колонии за смерть пенсионера
Президентская академия приглашает на «Ночь открытых дверей»
Радаев раскритиковал темпы строительства самого крупного детсада России в Энгельсе
На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум
Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника
Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами
За 2019 год аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 173 тыс. пассажиров
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора