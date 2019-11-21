Радаев пообещал помочь энгельсским властям с реконструкцией инфраструктуры поселка Летный городок

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-21T13:46:55+03:00

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Губернатор поручил главе Энгельсского района Дмитрию Тепину проработать вопрос реконструкции инфраструктуры поселка Летный городок. Об этом Валерий Радаев заявил на встрече с жителями поселка 21 ноября. Жители пожаловались на разбитую дорогу, ведущую к Летному городку, работу местной котельной, коммунальных сетей.

- Ситуация по инфраструктуре сложная, но жители не останутся один на один с этими проблемами. В процессе модернизации будем двигаться поэтапно. Администрация Энгельса подготовит комплексный проект благоустройства и модернизации всей инфраструктуры Летного городка со следующего года. Область поможет району, чтобы решить проблемы поселка, - подчеркнул Валерий Радаев.

В поселке уже завершается благоустройство дворовой территории. В ходе ремонта двора у домов 51, 65, 75 были заасфальтированы проезжая часть и парковочные карманы, сделаны тротуары, установлены бордюры. Также уже сейчас заменен участок изношенной водопроводной трубы. Глава региона отметил, что несмотря на то, что ремонт начали осенью, он проведен очень хорошо.В Летном городке еще много нужно сделать и в части благоустройства, и по коммунальной инфраструктуре", - отметил Валерий Радаев.

- Не верили, что сделают у нас так быстро. Спасибо, что помогли нам, стало очень хорошо и комфортно, - рассказали жители.

Глава региона также сообщил о планах построить в Энгельсе новый Ледовый дворец, чтобы у жителей второго по величине города Саратовской агломерации появилась возможность круглогодично заниматься хоккеем и другими зимними видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU