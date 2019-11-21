2019-11-21T13:46:55+03:00
Общество

Радаев пообещал помочь энгельсским властям с реконструкцией инфраструктуры поселка Летный городок

Благоустройство дворовой территории уже идет
Поделиться:
Валерий Радаев пообещал помочь с реконструкцией инфраструктуры в ЛеткеВалерий Радаев пообещал помочь с реконструкцией инфраструктуры в Летке
Изменить размер текста:

Губернатор поручил главе Энгельсского района Дмитрию Тепину проработать вопрос реконструкции инфраструктуры поселка Летный городок. Об этом Валерий Радаев заявил на встрече с жителями поселка 21 ноября. Жители пожаловались на разбитую дорогу, ведущую к Летному городку, работу местной котельной, коммунальных сетей.

- Ситуация по инфраструктуре сложная, но жители не останутся один на один с этими проблемами. В процессе модернизации будем двигаться поэтапно. Администрация Энгельса подготовит комплексный проект благоустройства и модернизации всей инфраструктуры Летного городка со следующего года. Область поможет району, чтобы решить проблемы поселка, - подчеркнул Валерий Радаев.

В поселке уже завершается благоустройство дворовой территории. В ходе ремонта двора у домов 51, 65, 75 были заасфальтированы проезжая часть и парковочные карманы, сделаны тротуары, установлены бордюры. Также уже сейчас заменен участок изношенной водопроводной трубы. Глава региона отметил, что несмотря на то, что ремонт начали осенью, он проведен очень хорошо.В Летном городке еще много нужно сделать и в части благоустройства, и по коммунальной инфраструктуре", - отметил Валерий Радаев.

- Не верили, что сделают у нас так быстро. Спасибо, что помогли нам, стало очень хорошо и комфортно, - рассказали жители.

Глава региона также сообщил о планах построить в Энгельсе новый Ледовый дворец, чтобы у жителей второго по величине города Саратовской агломерации появилась возможность круглогодично заниматься хоккеем и другими зимними видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтае мужчина утонул в реке глубиной 30 см
В Саратове пройдет концерт народного творчества
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Срок для получения медсправок по старым ценам продлен
В Саратове пройдет сельскохозярмарка на Театральной площади
Саратовец сподвиг друга обмануть банк
Саратовский минздрав не опровергает рост цен на медсправки для водителей
Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»
Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора
В Саратове открылась выставка «Акварели Елены Руш»
Завтра в Саратове отпразднуют День матери
Рецидивист из Балашова проведет свыше 10 лет в колонии за смерть пенсионера
Президентская академия приглашает на «Ночь открытых дверей»
Радаев раскритиковал темпы строительства самого крупного детсада России в Энгельсе
На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум
Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника
Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами
За 2019 год аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 173 тыс. пассажиров
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора