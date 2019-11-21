2019-11-21T13:03:20+03:00
Общество

Радаев раскритиковал темпы строительства самого крупного детсада России в Энгельсе

Это самый большое дошкольное учреждение, которыое сдается в этом году в рамках нацпроектов Президента
Поделиться:
Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

В четверг, 21 ноября, глава региона Валерий Радаев раскритиковал темпы работ на стройке детсада на улице Смоленской в Энгельсе. В дошкольном учреждении на 300 мест с фасадные и отделочные работы, его общая готовность – 75%. При этом срок сдачи объекта – до конца 2019 года.

До сегодняшнего дня не установлено ограждение вокруг детсада, нет внешнего освещения, игровых площадок, на объект до сих пор не подано тепло.

- Строителям нужно ускориться с благоустройством территории, чтобы уложиться в сроки. В Энгельсе самый большой детский сад из тех, которые сдаются в этом году, – заметил Радаев.

Напомним, всего по нацпроектам Президента РФ Владимира Путина в Энгельсском районе в 2019 году будет построено 10 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове
В Балтае мужчина утонул в реке глубиной 30 см
В Саратове пройдет концерт народного творчества
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Срок для получения медсправок по старым ценам продлен
В Саратове пройдет сельскохозярмарка на Театральной площади
Саратовец сподвиг друга обмануть банк
Саратовский минздрав не опровергает рост цен на медсправки для водителей
Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»
Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора
В Саратове открылась выставка «Акварели Елены Руш»
Радаев пообещал помочь энгельсским властям с реконструкцией инфраструктуры поселка Летный городок
Завтра в Саратове отпразднуют День матери
Рецидивист из Балашова проведет свыше 10 лет в колонии за смерть пенсионера
Президентская академия приглашает на «Ночь открытых дверей»
На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум
Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника
Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами
За 2019 год аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 173 тыс. пассажиров
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора