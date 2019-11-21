Радаев раскритиковал темпы строительства самого крупного детсада России в Энгельсе
В четверг, 21 ноября, глава региона Валерий Радаев раскритиковал темпы работ на стройке детсада на улице Смоленской в Энгельсе. В дошкольном учреждении на 300 мест с фасадные и отделочные работы, его общая готовность – 75%. При этом срок сдачи объекта – до конца 2019 года.
До сегодняшнего дня не установлено ограждение вокруг детсада, нет внешнего освещения, игровых площадок, на объект до сих пор не подано тепло.
- Строителям нужно ускориться с благоустройством территории, чтобы уложиться в сроки. В Энгельсе самый большой детский сад из тех, которые сдаются в этом году, – заметил Радаев.
Напомним, всего по нацпроектам Президента РФ Владимира Путина в Энгельсском районе в 2019 году будет построено 10 детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU